L'ESPERTO

PADOVA «É una sostanza che mima l'effetto dell'alcol, se presa a dosaggi bassi disinibisce, ma se si alza la quantità può avere un effetto sedativo». A fare chiarezza sugli effetti del Gbl, la sigla sta per acido gamma-butirro-lactone, è Giancarlo Zecchinato, direttore del Dipartimento Dipendenze Serd dell'Ulss 6 Euganea. La sostanza non è altro che un solvente che serve a sverniciare, viene usato in ambito industriale e nelle carrozzerie. In molti Paesi è stato bandito completamente per l'uso improprio che ne viene fatto, tra questi c'è l'Italia ma non ad esempio l'Olanda. Il Gbl, come il Ghb, rientra nelle cosiddette droghe dello stupro. «Si chiama droga dello stupro perché a dosi elevate ha effetti sedativi e può anche portare al coma continua Zecchinato - questo porta le persone a non ricordarsi ciò che fanno. Il Gbl, essendo inodore e quasi insapore, viene messo dentro il cocktail o il vino senza che le persone se ne accorgano. Gli effetti della sostanza variano da persona a persona. Il rischio è che, anche se assunto in piccole dosi, abbia esiti inaspettati soprattutto nei soggetti non abituati».

É presente sotto forma di liquido o di polvere bianca inodore e ha un sapore tendente al salato. «I tossicodipendenti non usano spesso questo tipo di droghe sottolinea il dottor Zecchinato perché in genere vanno alla ricerca di sostanze più stimolanti. Il Gbl o il Ghb sono utilizzati in ambienti legati a feste, discoteche, soprattutto rave». Il Ghb già agli inizi degli anni '90 ha iniziato a diffondersi nelle discoteche e nei rave party. É stato utilizzato anche in casi di violenza sessuale, visti i suoi effetti inibitori ed euforici, da qui il nome droga da stupro. Ogni indagine sul sospetto utilizzo di droghe da stupro deve comportare un test immediato delle urine e analisi del sangue. Il procrastinare potrebbe infatti causare dei falsi negativi, perché questi farmaci sono rapidamente metabolizzati ed eliminati dall'organismo. Oltre allo stupro è diffusa la somministrazione di queste sostanze per la creazione, e la conseguente vendita, di materiale pornografico, diffuso in Italia e all'estero. Il Ghb sta iniziando a diffondersi anche nelle palestre, diventando popolare tra gli sportivi come sostanza dopante per l'influenza sugli ormoni della crescita. Si tratta comunque di sostanze stupefacenti a basso costo, una dose minima arriva a costare appena due euro.

L'ombra della droga e dell'abuso di alcol coinvolge sempre più spesso le giovani generazioni. «In tutta la provincia seguiamo circa 1.300 pazienti per problemi di alcol dichiara Zecchinato - per dipendenze da sostanze più di 2.500, si va dall'eroina alla cannabis. Nel corso di un anno abbiamo seguito almeno 50 minorenni, i ragazzi iniziano ad assumere sostanze stupefacenti già a 15 anni. E per la maggior parte si tratta di giovani integrati, che studiano o lavorano, e che hanno una famiglia alle spalle».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA