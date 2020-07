LO SCENARIO

PONTE SAN NICOLÓ Ponte San Nicolò si è svegliata con l'incubo Covid-19. Il problema sembrava non aver toccato il comune alle porte di Padova, ora invece si trova con il fiato sospeso. Ieri in paese non si parlava d'altro e tra la popolazione la paura che possano formarsi focolai è più che mai concreta. É sempre ricoverata in ospedale a Padova la dipendente comunale di 55 anni vittima del Coronavirus. Le sue condizioni sono stazionarie. Restano in quarantena il marito e la figlia. Sono preoccupanti le condizioni della madre della ricoverata che da parecchi giorni è affetta da febbre alta. La situazione è costantemente monitorata dal personale dell'Ulss 6 Euganea.

LE ANALISI

Ieri mattina i primi diciotto dipendenti del Comune di Ponte San Nicolò che hanno lavorato a stretto contatto con la cinquantacinquenne, sono andati in ospedale e sono stati sottoposti al tampone. Già domani in mattinata si conosceranno gli esiti dei test. La tensione è alta ed oggettivo è il pericolo che altri dipendenti del Municipio possano essere stati contagiati.

Ha creato pareri contrastanti, nel frattempo, la scelta del sindaco Martino Schiavon, in ferie a Jesolo da venerdì, di aprire regolarmente ieri mattina il municipio alla collettività. Su questo aspetto Schiavon è stato chiaro. «La casa comunale non può chiudere se una sola persona è stata contagiata. Se giungessero dagli esiti dei tamponi risultati allarmanti che non voglio neppure ipotizzare, è inevitabile che rivedrei la mia posizione, ma al momento è giusto che, con tutte le precauzioni del caso, il municipio resti aperto».

L'unica area municipale che è stata inibita al pubblico è l'ala dell'ufficio tecnico dove lavora appunto la cinquantacinquenne. Il suo ufficio è stato sigillato e verrà sanificato radicalmente, mentre un'altra decina di impiegati che operano vicino a lei sono stati mandati a casa venerdì mattina alle 11 non appena si è sparsa la voce del ricovero della collega.

L'AUSPICIO

«Mi attengo a quanto deciso dal sindaco Schiavon - ha detto ieri il suo vice Emy Ravazzolo - Ci auguriamo davvero che si tratti di un episodio circoscritto. Desideriamo fare in modo che tra la popolazione non si verifichino situazioni di allarmismo ingiustificato».

Sul capitolo tamponi l'ex sindaco e ora assessore ai Lavori pubblici Enrico Rinuncini ha riferito: «É giusto che i primi ad essere sottoposti a tampone siano i dipendenti comunali, partendo proprio da quelli che hanno lavorato negli ultimi tempi al fianco della persona ricoverata. Tuttavia sarà nostra cura fare in modo che questo tipo di esame venga effettuato da tutti gli operatori del municipio compresi gli esponenti della Giunta».

La notizia che si è diffusa venerdì mattina della dipendente dell'ufficio tecnico ricoverata per Covid-19 ha fatto ben presto il giro della provincia di Padova e nelle ultime ore sono stati numerosi gli amministratori di altri comuni che hanno contattato i vertici di Ponte San Nicolò per trasmettere la propria vicinanza ed effettuare un costruttivo confronto sull'attuale momento anche in virtù dell'avvicinarsi della stagione autunnale e l'inizio dell'anno scolastico. In tal senso nei prossimi giorni gli amministratori locali si confronteranno per organizzare l'inizio delle lezioni. Sono previste limitazioni e disagi che renderanno la ripartenza dell'attività delicata e diversa dagli anni passati.

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA