IL PIANOPADOVA Ottanta vaccini al giorno per 1.400 dipendenti comunali: tutti tranne il personale della Polizia locale e gli insegnanti, che già si stanno sottoponendo alla somministrazione delle dosi AstraZeneca. Ieri l'assessora Francesca Benciolini ha effettuato un sopralluogo nella sede della Croce Verde in via Nazareth e poi ha illustrato i dettagli della campagna vaccinale che da venerdì coinvolgerà i lavoratori di Palazzo Moroni e...