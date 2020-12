L'IMPEGNO

PADOVA Quasi cinque milioni di euro messi in campo dal Comune a beneficio delle attività colpite dalla pandemia. Da marzo la giunta Giordani è in prima linea per far fronte alle conseguenze economiche legale al Covid 19. Da un lato con una serie di agevolazione tributarie rivolte soprattutto a quelle categorie economiche che sono state maggiormente penalizzate dal lockdown.

Dall'altro ha erogato degli stanziamenti in favore soprattutto delle famiglie più in difficoltà. Un impegno che ha gravato in maniera significativa sulle casse di palazzo Moroni. A fare il punto della situazione ha provveduto, ieri mattina, l'assessore ai Tributi Antonio Bressa. «Sono quasi cinque i milioni di euro, per l'esattezza 4 milioni e 700 mila euro di risorse che di fatto sono state messe in campo dal Comune, grazie anche al sostegno che ci ha dato lo Stato, risorse che sono state erogate sotto forma di esenzioni, agevolazioni, riduzione di imposizione fiscale a beneficio delle attività commerciali e delle attività economiche del Comune di Padova ha spiegato l'assessore - E' una somma importante, considerando il volume del bilancio del Comune, che va ad aggiungersi al sistema dei ristori nazionali, ed è una somma che rappresenta il massimo sforzo che un Comune può fare, ed è quello che noi abbiamo fatto quest'anno perché abbiamo l'obiettivo, in questa fase di difficoltà economiche, di evitare che ci sia chi possa essere costretto a chiudere definitivamente. Questo non lo possiamo permettere, perché le attività commerciali ed economiche sono quelle che tengono viva la città».

«Così come non possiamo permetterci che ci siano persone che perdono il posto di lavoro a causa di questa difficile crisi. Quindi il nostro sforzo quest'anno, e i numeri lo testimoniano, è stato massimo, e l'impegno è quello di continuare nella stessa direzione anche nel prossimo anno ha continuato Bressa - Per dare un'idea più precisa di quanto abbiamo fatto, voglio fare qualche esempio: i plateatici di bar e ristoranti da marzo fino alla fine dell'anno sono stati gratuiti; per le attività che sono rimaste chiuse durante il lockdown c'è stata una riduzione proporzionale della Tari la tassa sui rifiuti, legata proprio ai giorni di chiusura per quanto riguarda la quota variabile. I negozi che sono in affitto dal Comune hanno avuto una riduzione del 40% per tre mesi del canone che è andata a sommarsi al 60% che invece è previsto dallo Stato come credito d'imposta». «Misure di questo tipo ce ne sono altre, come ad esempio quelle per perimetrare i mercati e fare in modo che gli ambulanti potessero continuare a lavorare anche nei mesi più difficili ha concluso - O ancora il fatto che i cinema non pagano l'Imu per questa seconda rata e così anche le discoteche e gli alberghi. Tante attività che sono quelle colpite da questa pandemia e che devono avere le istituzioni a fianco sono state, così , sostenute ».

Sempre per andare incontro a chi , a causa del Covid 19, ha subito una contrazione delle proprie attività, martedì in giunta il vicesindaco Andrea Micalizzi ha fatto approvare una delibera con cui si applicano degli sconti sui canoni d'affitto a quelle associazioni che occupano uno spazio comunale. Nello specifico, si prevede la riduzione del 100% del canone mensile per il periodo di chiusura totale prevista per legge o per provvedimento della pubblica autorità e uno sconto del 30% del canone per i mesi di emergenza qualora l'associazione/ente no-profit attesti la pesante incidenza della pandemia sulla propria attività. Sempre a causa della pandemia, si è deciso di prorogare al 31 dicembre 2021, la concessione degli spazi commerciali Sotto il Salone.

