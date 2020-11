COMMERCIO IN CRISI

PADOVA «Mi scusi, le devo chiedere di attendere fuori finché non esce qualcuno». Da ieri questa frase è il ritornello del momento. Fino al 4 dicembre sono in vigore ulteriori restrizioni nel numero di clienti nei negozi e anche per bar e ristoranti ci sono novità: massimo 4 persone al tavolo, la mascherina va tenuta finché non si ha il piatto (o il bicchiere) davanti e i menù devono essere usa e getta o digitali. E nonostante ieri fosse una giornata normalmente piatta per il commercio, sono già comparse le prime code fuori da alcuni negozi come Tiger in via Manin, Feltrinelli in via San Francesco e Stradivarius in via Roma. «C'è da impazzire esclama Chiara del negozio Legami sul Liston, sospirando venerdì e sabato ci aspettiamo parecchia confusione. Qui siamo sempre sole noi commesse, perciò l'idea di dover gestire sia il negozio sia la coda al di fuori mi preoccupa molto. E man mano che andiamo verso il Natale sarà sempre peggio».

INVENZIONE DIVERTENTE

C'è chi si è ingegnato e ha trovato un modo divertente per controllare gli accessi. Alla pasticceria Estense di via Forcellini è comparso un semaforo all'ingresso: se è verde si può entrare, se rosso si attende fuori. «È stata un'idea di mia mamma racconta la titolare Federica Luni diceva che la gente fatica a capire e che voleva essere sicura di non correre rischi. È stata una vera e propria scoperta, è intuitivo e sta aiutando moltissimo. Siamo in tre persone a servire e facciamo entrare tre clienti alla volta, un numero al di sotto di quello che ci viene richiesto, per garantire una maggiore tranquillità: con il telecomando attiviamo il semaforo e diamo il via libera al prossimo».

Ogni limitazione in più costringe i commercianti a inventare modi per restare sulla piazza, che a volte cambiano radicalmente parte del loro lavoro. Al Tempus fugit di via Barbarigo, dove si vendono giochi da tavolo, la sala da 90 posti utilizzata per i tornei è stata trasformata in una sorta di showroom: su ogni tavolo c'è un gioco diverso che i clienti possono guardare e farsi spiegare il funzionamento. «Abbiamo uno spazio grande, quindi un grosso problema di numero di clienti non l'abbiamo e devo dire che sono quasi tutti molto ligi alle regole spiega il titolare Alessandro Fontana abbiamo sospeso i tornei, non tanto perché ci fosse imposto, quanto perché quando si gioca ci si passa i pezzi o le carte. Questo ha significato meno introito, equilibrato un po' dall'aumento delle vendite: ora che si passa più tempo a casa molti optano per un gioco da tavolo». Del resto, «se si deve fare si fa dice serafico Lorenzo Michielan, proprietario di Caberlotto in via Manin rispettare le regole migliora la vita di tutti. I miei dipendenti controllano costantemente gli accessi e se vediamo che in un punto preciso ci sono troppe persone chiediamo di sparpagliarsi».

OBBLIGO DA RISPETTARE

Per bar e ristoranti, invece, il tarlo più che i commensali seduti allo stesso tavolo è l'obbligo di far tenere la mascherina. «Abbiamo messo un cartello sul plateatico ma come si fa a controllare? si chiede Nicola Gomiero dello Zzino in piazza delle Erbe dovrei avere mille occhi e il barista non è un vigile. Poi ci vuole un minimo di elasticità, se un cliente mangiucchia le patatine non può tirare su e giù la mascherina in continuazione ad ogni manciata». Per il resto, invece, «poco è cambiato, da 6 a 4 al tavolo non è che sia una rivoluzione» sostiene Giorgia del bar Al Municipio sotto Palazzo Moroni. Ed è qui che è arrivato il chiarimento del presidente della Regione, Luca Zaia. «È stato chiarito dall'avvocato Franco Botteon che non c'è una responsabilità soggettiva del gestore ha detto alla conferenza stampa a Marghera siamo arrivati a un punto in cui i nostri esercenti devono fare educazione civica. Il consiglio è di chiamare le forze dell'ordine se c'è un irriducibile». Un chiarimento che ha tranquillizzato l'Associazione provinciale pubblici esercizi anche se «verba volant, scripta manent, le parole volano e lo scritto rimane fanno notare ci auguriamo che questo chiarimento venga per messo nero su bianco dall'avvocato Botteon, come le faq divulgate in precedenza con altri chiarimenti». Le nuove limitazioni, in ogni caso, spingono a ingegnarsi, a trovare altre strade per vendere. Magari, qualcosa di mai tentato prima. Ed è così che l'incontro online organizzato da Ascom per far scoprire i segreti della vendita tramite Facebook è andato esaurito in due ore. «L'incontro è il 3 dicembre e tutti i 300 accessi sono stati prenotati, abbiamo dovuto raddoppiarli riferiscono dall'ufficio marketing dell'associazione mai ci era successa una cosa del genere. Evidentemente in un momento come questo si vogliono tentare nuove strade per continuare a lavorare».

