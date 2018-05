Commercianti, in 30 dal mental-coach

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Come migliorare l'immagine del proprio negozio e come attirare di più i clienti? Chiedilo al mental-coach.Così, una trentina di commercianti dell'Ascom, l'altro giorno si sono dati appuntamento in una sala dell'associazione, in via Zabarella, e hanno preso parte (e appunti) alla lezione di Nicola Zema, padovano d'adozione, 51 anni e da 22 anni allenatore mentale di politici, uomini d'affari e campioni sportivi. Tutti uomini di successo nei loro campi, che hanno saputo raccontare la propria immagine e le proprie...