Commercianti di Mortise si tassano per la festa d'estate

L'INIZIATIVAPADOVA Sborsando ciascuno di tasca propria la somma di 400 euro, alcuni negozianti dell'associazione commercianti Mortise, (Acm), organizzano per oggi la quinta edizione della Festa d'inizio estate, in via Madonna della Salute. A partire dalle 11 del mattino, per tutto il pomeriggio e fino a sera, lungo la strada sarà un susseguirsi di intrattenimenti per adulti e bambini: musica dal vivo, esibizioni di maghi e burattini, laboratori creativi, sfilata di moda, mercatino, esposizione di prodotti artigianali e alimentari biologici,...