PADOVA Sono sette i commercianti positivi in tutta la provincia, più uno della zona Piazze e un'altra in quarantena fiduciaria. Era solo questione di tempo prima che il contagio arrivasse anche tra di loro. Contagio che si è insinuato non tanto sul luogo di lavoro ma tramite la famiglia e la cerchia degli amici stretti. «So di un commerciante positivo che ha un negozio in centro storico racconta Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro Non appena ha sentito il primo accenno di sintomo ha chiuso tutto e ha fatto il tampone. Ora è a casa con forti dolori muscolari, una grande stanchezza e un po' di febbre. Poi c'è una signora che farà il tampone oggi (ieri, ndr) perché il marito è positivo ma ha chiuso il negozio preventivamente ed è a casa». Le associazioni di categoria registrano altri sette casi di positività tra i commercianti che ora sono in quarantena a casa.

«Sappiamo per certo che il contagio non è avvenuto in negozio, si sono ammalati tramite alcuni familiari spiega Patrizio Bertin, presidente di Ascom Questo almeno dimostra che i negozi sono sicuri, che lavoriamo in sicurezza». Al di là del problema sanitario questa situazione svela un nodo: non esistono ristori pubblici per lavoratori autonomi costretti a chiudere la propria attività (i dipendenti, invece, possono stare a casa in malattia). E la chiusura è inevitabile in caso di positività perché anche se si dovesse ammalare una sola persona, tutti i colleghi dovrebbero restare in isolamento fiduciario fino al secondo tampone negativo. Per non parlare di coloro che non hanno dipendenti e quindi non hanno alcuna scelta.

«Noi come Confesercenti mettiamo a disposizione dei fondi in questi casi: una diaria fino a 90 euro al giorno per un massimo di 9 mila euro dice Maurizio Francescon, direttore di Confesercenti Però si tratta di una misura valida solo per i nostri soci, non per tutti. Per altro questo è il periodo peggiore per chiudere perché solitamente a dicembre e gennaio, tra Natale e saldi, si produce il 30 per cento dell'intero fatturato annuale». È difficile stabilire una media generale delle perdite perché dipende molto dalla zona dove si ha il negozio, da quanto è grande e da cosa si vende. «Possiamo dire che in media la chiusura per un mese comporta una perdita di circa 10 mila euro riferisce Pellizzari E senza ristori è un disastro. Mi sembra di ricordare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avesse accennato a un'indennità per questi casi durante la prima conferenza stampa della seconda ondata di Covid ma poi nulla è stato deciso».

L'Acc ha preparato una lettera da inviare alla Presidenza del Consiglio per chiedere immediatamente un intervento in tal senso. E la stessa cosa la chiede l'amministrazione locale che vede con preoccupazione questa situazione. «Il Governo deve intervenire dice l'assessore al Commercio, Antonio Bressa È una situazione veramente delicata, ho parlato io stesso con commercianti contagiati che hanno chiuso l'attività e sono preoccupati. C'è bisogno di uno strumento che supporti coloro costretti a chiudere i propri negozi e i propri locali in caso di positività».

Il problema è arrivato anche alle orecchie di Massimo Bitonci, componente della commissione Finanze della Camera che ha dichiarato: «Il Governo ha completamente dimenticato i lavoratori autonomi costretti a sospendere la propria attivita' lavorativa a seguito di contagio da Covid-19. Non solo, nei decreti Ristori 1 e bis, ha escluso centinaia di codici Ateco dalle attività beneficiarie dagli indennizzi per chiusure nei week-end o nelle zone rosse, come imposto dall'ultimo Dpcm, ma neanche ha previsto alcuna forma di contributo per le tante partite Iva, lavoratori autonomi e commercianti che si potrebbero trovare costretti a sospendere l'attività per rispetto delle prescrizioni di quarantena o isolamento fiduciario a seguito di contagio. L'ennesima grave dimenticanza di un Governo incapace di affrontare l'emergenza pandemica e ben distante da quella che è l'economia reale del nostro Paese». La preoccupazione cresce sempre di più perché alla crisi economica si aggiunge anche il problema sanitario. «È un grosso problema commenta Filippo Segato, segretario di Appe Il fatto che non ci siano ristori in caso di positività crea grosse difficoltà che si aggiungono ai danni che già abbiamo».

