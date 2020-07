L'INIZIATIVA

PADOVA Corri il rischio di contrarre il coronavirus? A calcolare la tua probabilità di diventare un Covid+ è un portale web che ti aiuta a scoprire il livello di rischio valutando le tue abitudini di vita con un focus sull'abitudine ad adottare norme di sicurezza. Un gruppo di esperti italiani, tra cui Sabrina Cipolletta e Silvia Caterina Maria Tomaino dell'Università di Padova, ha collaborato con un team internazionale per sviluppare questo strumento online (indirizzo: your-covid-19-risk.com) che consente a chiunque di calcolare il proprio rischio di contrarre e diffondere il virus che provoca, nei casi più gravi, la polmonite interstiziale. Gli strumenti esistenti, incluso il Pandemic Footprint PFI, sono stati d'ispirazione.

L'INDAGINE

Finora, le iniziative esistenti non hanno ancora fornito nozioni approfondite sui motivi per i quali le persone non riescano sempre a rispettare le linee guida per mantenere le distanze. Tuttavia, queste informazioni sono necessarie per incoraggiare un cambio nei comportamenti. Di fatto il web ti interroga chiedendoti in quale Paese abiti, se sei maschio o femmina, se lavori a distanza ravvicinata con altre persone, se sei solito frequentare luoghi affollati, se ti lavi frequentemente le mani, cosa faresti se risultassi con tampone positivo, e molto altro. Alla fine, il portale incrocia i dati costruiti attorno a te e traccia il responso. Lo strumento è stato sviluppato sulla base delle intuizioni provenienti dalle scienze comportamentali. In primo luogo, gli utenti ottengono una stima del loro rischio di contrarre o diffondere il virus considerando tre importanti fattori di rischio: l'igiene delle mani, il mantenimento di una distanza sufficiente nei luoghi pubblici e la limitazione delle uscite.

I TIMORI

Il proprio comportamento è al centro della scena: cosa si dovrebbe fare e cosa si dovrebbe evitare? In base al rischio, gli utenti ricevono raccomandazioni sul cambiamento di comportamento necessario. In questo modo, possono ridurre al minimo il rischio per se stessi e i loro cari. Il team di Your Covid-19 Risk confronterà i dati raccolti a livello internazionale, fornendo consulenza ai governi e alle agenzie sanitarie sulle migliori misure da adottare per favorire l'adozione dei comportamenti utili per la riduzione del rischio di contagio. Più persone useranno lo strumento, più accurati saranno i risultati. Questo consentirà ai governi e alle agenzie sanitarie di continuare a migliorare le raccomandazioni rivolte al grande pubblico.

«La maggior parte degli esperti volontari in questo progetto - avvertono i promotori - sono psicologi della salute, e la maggior parte di loro è specializzata nel cambiamento dei comportamenti, ed è principalmente così che questo progetto mira ad aiutare a risolvere questo problema del mondo reale: aiutando le persone a cambiare il loro comportamento per contenere il coronavirus. Esistono due percorsi per raggiungere questo obiettivo: sostenendo direttamente le persone, e fornendo supporto ai governi e alle agenzie sanitarie durante lo sviluppo di interventi di cambiamento di comportamento».

