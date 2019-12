«Combattiamo la droga ma dobbiamo farlo tutti»

(M.G.) «Io non credo molto alle statistiche pubblicate nei giornali. Padova ai primi posti per consumo di droga che cosa significa? Sono reati contestati, gente presa segnalata o arrestata. Vuol dire che c'è anche un lavoro di contrasto che cresce. Se non vado non denuncio. Se invece vado, arresto».

«Così come sono in aumento i quantitativi di sequestro. L'attenzione è diffusa in tutta la provincia, con accenti diversi. É ovvio che la città è il centro in cui tutto avviene però abbiamo preso ragazzi che venivano a comprare qui per vendere nel paese dove vivono. Nell'ultima riunione con i sindaci del Comepa, più di qualche sindaco ha notato che i suoi ragazzi, non i nigeriani, spacciano agli amici. Ed è più difficile individuare questa tipologia fra i giovani che affollano la stazione». Soluzioni? «Dobbiamo continuare nell'opera di educazione nelle scuole abbassando ancora di più e con il linguaggio giusto la soglia di attenzione che ora è ferma alle medie. Perchè aumentano gli spacciatori minorenni anche davanti agli oratori. Ma se sono lì è perché trovano da vendere. Ho molto apprezzato il discorso del vescovo quando ha detto che tocca anche a loro vigilare ed educare».

