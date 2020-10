LA SITUAZIONE

PADOVA Il bollettino giornaliero ormai è costantemente in tripla cifra. Ieri i nuovi casi di Covid registrati in provincia di Padova sono stati 154 e tra questi figurano anche quattro giocatori del Petrarca Rugby: squadra in isolamento e tamponi per tutti. A fotografare una situazione che sta peggiorando giorno dopo giorno, però, è soprattutto il dato relativo ai pazienti ricoverati: ora sono 68, di cui 16 in Terapia intensiva. Se sul numero di contagi ci possono essere molte variabili (a partire dal numero di tamponi effettuati), il numero dei ricoveri non mente. Gli ospedali non sono in allarme perché i reparti hanno decine di posti a letto a disposizione, ma la curva in crescita è decisamente evidente.

GLI ULTIMI CASI

Nel mare magnum di casi gestiti dall'Ulss 6 Euganea si registrano anche alcuni problemi di ritardi e di comunicazione dovuti proprio all'enorme mole di lavoro. Ieri il preside della scuola media Mameli di Padova ha scritto al Comune per informare che in mattinata un alunno di terza è risultato positivo al Covid ma nel pomeriggio non erano ancora arrivate istruzioni per eventuali tamponi e misure di isolamento previste per i compagni.

Un quarantenne fotografo padovano, invece, si è trovato al centro di una sorta di cortocircuito comunicativo. «Nei giorni scorsi ho ricevuto da una mia parente, che era venuta a trovarmi venerdì, la notizia che lei è positiva - racconta il fotografo - A questo punto io, la mia compagna e le nostre bambine abbiamo deciso di andare a fare il tampone. Le due bimbe lo hanno fatto sabato e sono risultate negative, io e la mia compagna invece siamo stati controllati domenica al distretto di via Temanza. Lei, che aveva fretta di avere l'esito per motivi lavorativi, ha fatto il test rapido ed è risultata subito negativa. Io invece ho fatto il molecolare». L'esito è arrivato ieri: «Mi è arrivato un sms dall'Ulss in cui è scritto che sono negativo. Benissimo. Peccato però che mezz'ora dopo mi ha chiamato la mia dottoressa di base per dirmi che risultavo invece positivo. Ho chiamato immediatamente il numero dell'Ulss dedicato alle emergenze per avere delucidazioni, l'operatore ha detto non solo che effettivamente risultato positivo ma mi ha pure chiesto come mi sentissi visto che la mia carica virale era considerata alta. Mi sono preoccupato». Quello di ieri è stato un pomeriggio d'attesa: «Sono stato a farmi un nuovo tampone di controllo allo stadio Euganeo e ora aspetto. Sono chiuso in una stanza, in quarantena, in attesa di capire dove sia stato l'errore. Sperando di non aver infettato il resto dei miei familiari». L'Ulss sta facendo verifiche su quanto accaduto.

GLI ATLETI

Quattro giocatori del Petrarca Rugby, intanto, sono risultati positivi al tampone. Di questi solo uno è febbricitante, mentre gli altri sono asintomatici, ma uno era in campo sabato nella partita di Coppa Italia con il Colorno Parma, vinta per 53-12. In un comunicato il Petrarca informa che tutto lo staff, il personale e i giocatori sono stati o saranno sottoposti entro oggi al tampone nella Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale Civile. La Prima squadra naturalmente non ha ripreso la preparazione e a scopo prudenziale inoltre sono sospesi fino a nuovo avviso gli allenamenti della serie A, dell'Under 18 e di tutto il settore giovanile.

Domani, saputo l'esito di tutti i tamponi, sarà aggiornato il calendario per l'eventuale ripresa dell'attività in sicurezza. «Con questa seconda ondata di Coronavirus era nell'aria che potesse capitare qualcosa dice il dirigente delegato, Vittorio Munari Abbiamo adottato tutte le misura cautelative previste dal protocollo, ma lo stesso ci sono stati dei contagi; una squadra di rugby è composta da una quarantina di elementi e questo è uno sport di contatto fisico più di tutti gli altri, il rischio c'è, inutile nasconderselo. Appena abbiamo appreso delle positività, abbiamo informato la dirigenza del Colorno. Vale la pena riflettere sulla difficoltà della situazione e cercare di evitare il più possibile comportamenti inadeguati».

Gabriele Pipia

Alberto Zuccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA