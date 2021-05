Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOCOLLI EUGANEI C'è stato anche chi, fra i ristoratori dei Colli, si è appellato al favore del cielo. Ma più che le intenzioni di Giove Pluvio, in un week end comunque contraddistinto dai capricci del tempo, è stata la grandissima smania di famiglie intere disposte a percorrere decine di chilometri pur di sedersi a tavola ed assicurare il tutto esaurito sui Colli. E a far sorridere in tal modo le insegne dei ristoranti e degli...