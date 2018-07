Coldiretti: «Un flagello per vigneti e campi di mais»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CONSEGUENZEPADOVA Per il terzo fine settimana consecutivo il maltempo si abbatte sul padovano e lascia il segno anche sulle campagne. E' l'effetto di un'estate turbolenta all'insegna del passaggio di perturbazioni, anche violente, con vento forte e grandine che mettono in ginocchio le coltivazioni. «Sono stati tre giorni di passione, soprattutto a Padova e nella cintura urbana affermano i tecnici di Coldiretti da dove ci stanno arrivando diverse segnalazioni. Venerdì e sabato il vento forte e la grandine hanno interessato in particolare...