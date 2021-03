Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABASSA PADOVANA Circa 120 pacchi alimentari per le famiglie in stato di necessità. É iniziata ieri dalla Bassa Padovana l'operazione Pasqua Solidale di Coldiretti A sostegno di chi ha più bisogno. La task force degli agricoltori padovani è impegnata nella consegna durante la Settimana Santa per una Pasqua solidale con i pacchi alimentari di Coldiretti e Filiera Italia. Oggi le consegne dei primi pacchi con il presidente di...