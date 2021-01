L'INIZIATIVA

VIGODARZERE Una colazione o un aperitivo offerto a chi si vaccina. L'idea è del fantasioso titolare del wine bar e ristorantino Al Vigorantino di Vigodarzere, Stefano Zampieri, non nuovo a iniziative originali. «La situazione è difficile per tutti e noi vogliamo che tutto torni alla normalità quanto prima - dice Zampieri - Per dimostrarlo e dare il nostro contributo concreto, abbiamo deciso di offrire un aperitivo o una colazione a chi si è vaccinato o si vaccinerà in futuro. Chiediamo a chi lo desidera di portarci una qualsiasi prova (una foto o il documento rilasciato a vaccinazione avvenuta) e di venire a ritirare il nostro omaggio. L'iniziativa sarà valida dalla riapertura del locale, e speriamo avvenga quanto prima, e per tutto il 2021 ed è rivolta a tutti i residenti del territorio di Vigodarzere. Siamo consapevoli che nell'opinione pubblica l'argomento del vaccino suscita sentimenti contrastanti. Noi rispettiamo le idee di tutti, ma ci teniamo a dare un esempio di senso civico, di rispetto e di sensibilità verso la tutela delle persone più deboli. E rispetto anche l'idea di chi è contrario al vaccino».

Manco a dirlo, la nuova iniziativa di Zampieri ha provocato un vero e proprio subbuglio di reazioni e commenti tra chi è favorevole e plaude alla trovata, e chi invece è contrario e la giudica di cattivo gusto, insensata e discriminatoria, una spudorata campagna pubblicitaria. Sono anche arrivate delle minacce. «In questa iniziativa ci metto la faccia come ho sempre fatto - aggiunge Zampieri - Nel nostro locale l'ingresso sarà sempre consentito a chiunque senza nessun tipo di discriminazione di qualsiasi genere. Tanto meno voglio imporre qualcosa a qualcuno. Purtroppo se qualcuno ha frainteso lo scopo dell'iniziativa, mi spiace è un problema suo. Purtroppo ho ricevuto anche minacce e accuse deliranti: a questi dico mettevi in fila. Se volete venire a casa mia prendetevela con me e non con la mia famiglia. In ogni caso spero davvero che più persone ne capiscano l'importanza. Ad oggi per sconfiggere questa pandemia, che oltre a provocare morti e malati sta affondando l'economia del nostro paese, la scelta è il vaccino o il Covid. Chi in questi giorni si sta vaccinando lo considero un eroe perchè lo fa per il bene suo ma anche per tutelare la salute degli altri. Ecco perchè ho deciso di premiare queste persone. Conosco le situazioni di chi sta combattendo in prima linea e ha la consapevolezza della difficoltà della situazione. Ripeto che chi non si vuole vaccinare è libero di farlo, come io sono libero di offrire una colazione o un aperitivo».

