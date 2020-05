LA SITUAZIONE

PADOVA Lunghe code al mercato e sotto il Salone, listòn e piazze gremiti, gruppetti di amici radunati a distanza fuori dai bar per concedersi una chiacchiera davanti a un caffè o uno spriz da trangugiare in fretta, perché consumarli in luogo pubblico è ancora formalmente vietato. Il primo fine settimana della Fase 2 in centro storico non ha tradito le aspettative che volevano un sabato affollato, coronato addirittura da un matrimonio.

SHOPPING

In una limpida mattina di sole sono stati centinaia i padovani riversatisi nelle piazze. Un trend che ha confermato l'andamento del venerdì, quando le botteghe del più antico mercato coperto del mondo e le bancarelle nelle piazze delle Erbe e della Frutta erano già state meta di numerosi clienti. Il clou è stato raggiunto nella tarda mattinata sebbene i flussi di persone siano stati altalenanti. Se lungo il listòn e via Roma il viavai è stato sempre intenso, il canale per l'accesso contingentato al mercato di piazza delle Erbe ha visto in alcuni momenti anche una cinquantina di persone in attesa.

A controllarle per evitare ogni assembramento erano schierati in forze i volontari della protezione civile, come pure massiccia e costante è stata la presenza dei vigili urbani. Nonostante la gran quantità di persone, i padovani sembrano aver ormai fatto proprio l'uso della mascherina, anche se in qualche caso la si vede poggiata sul collo o a coprire soltanto la bocca. In generale la situazione è stata sotto controllo e il distanziamento (per quanto arduo da mantenere nella folla) è ormai rispettato da tutti.

TESTIMONIANZE

Una boccata d'ossigeno anche per gli affari, sebbene qualcuno non manchi di segnalare alcune criticità. «La coda è lunga e quando gli acquirenti raggiungono i banchi tendono ad ammassarsi in quelli più vicini all'ingresso raccontano i titolari del banco 24 -. I clienti abituali arrivano a quelli di fiducia, ma lo scorrimento potrebbe essere organizzato meglio per non penalizzare chi è nelle posizioni meno accessibili. Per non parlare poi di chi gioca sporco: non si può vendere a chi è in fila prima di entrare, neanche se passano accanto al banco. Eppure qualcuno lo fa lo stesso: si rischia la multa, ma restano impuniti».

E in effetti la vendita di frutta e verdura dal lato esterno della piazza è ben visibile e anche qualche cliente storce il naso: «Per arrivare dal mio fruttivendolo resto in fila anche mezz'ora. Poi vedo chi arriva, si sporge dalla transenna e compra senza nemmeno entrare» commenta un passante.

«Venerdì abbiamo lavorato ancor più di oggi raccontano alla macelleria Mosca probabilmente tanti pensavano che il sabato ci sarebbe stata calca e hanno anticipato. È presto per parlare di una ripresa, vedremo come evolverà la situazione».Davanti a molte botteghe la clientela non manca: «Oggi ce ne stupiamo, ma questa è sempre stata la normalità» commenta un'anziana.

FIORI D'ARANCIO

E la voglia di normalità si è respirata anche a palazzo Moroni dove, per la prima volta da settimane, si è celebrato un matrimonio. Silvia e Giuliano avevano scelto questa data e non hanno voluto rinunciare al loro gran giorno. Bellissimi nei loro abiti da cerimonia, accompagnati dai testimoni a distanza di sicurezza e con le mascherine, si sono detti sì e concessi una passeggiata e qualche scatto sul liston tra la folla ammirata dalla scena che ormai non si vedeva da tempo.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA