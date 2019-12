Coccato torna a casa, ma senza la bambina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBRUGINE Due notti in stato di fermo in una piccola cella del posto di polizia all'aeroporto di Cartagena de Indias. Quarantotto ore da incubo con le lacrime agli occhi e con un pensiero fisso in testa: prendere ancora in braccio la bimba di 18 giorni appena adottata in Colombia. Mirko Coccato, trentanovenne di Brugine, è stato liberato e sta per tornare a casa. Sognava di farlo assieme alla moglie e alla piccola, invece ieri pomeriggio è salito in aereo da solo ancora stravolto e sconvolto. Ha dovuto stracciare il biglietto che...