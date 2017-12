Cocaina, ora si paga con il baratto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BLITZPADOVA Cocaina in cambio di profumi, piastre per capelli, rasoi o spazzolini elettrici. Una banda di spacciatori tunisini utilizzava anche il baratto per vendere lo stupefacente. I pusher venerdì sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di un etto di cocaina e indagati in stato di libertà per possesso di oggetti atti ad offendere oltre che per ricettazione dai poliziotti di Squadra mobile e Volanti. A finire dritti in una cella di via Due Palazzi sono Mahjoub Bouthouri, 32 anni, Neim Ferssi, 32 anni, Hama Rhmdhani, 20...