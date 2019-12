Cocaina all'Arcella: tre in manette, anche un minorenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARRESTIPADOVA È allarme droga in città. La polizia, nella sola giornata di sabato, ha tratto in arresto tre persone in possesso di ingenti quantità di cocaina. Stranieri, tra cui un minorenne, pizzicati a spacciare nei quartieri più caldi come San Carlo all'Arcella, rione già sorvegliato speciale dai carabinieri, e Pontevigodarzere. Il problema droga a Padova non è certo una novità: è dall'inizio degli anni '70 che la città, insieme a Milano e a Bologna, è parte attiva del cosiddetto triangolo dello spaccio. Il fenomeno è stato...