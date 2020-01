Coalizione: «Noi all'oscuro, azione violenta e stupida»

LE TENSIONI

PADOVA «Non si fanno crisi di maggioranza per queste cose, troveremo la quadra». Il vicesindaco Lorenzoni chiude ogni ipotesi di spaccatura nella Giunta Giordani. È vero però che non c'è stata comunicazione con l'altra metà dell'esercito alleato. Era un segreto che sapeva solo il sindaco? Di sicuro no. Certo la Questura gli aveva chiesto il silenzio assoluto tanto è vero che l'ordinanza di sgombero è uscita sull'albo pretorio poco prima della mezzanotte ed è stata messa in atto sette ore dopo.

LA SICUREZZA

Senza girarci tanto intorno è logico che le forze dell'ordine hanno fatto uno più uno. All'ordinanza di sgombero per motivi di inagibilità hanno sommato il bisogno di pulire un edificio che era la sede legittima di alcune associazioni ma anche di Cucina brigante ,con elementi del giro del Gramigna, che da un anno aveva occupato senza titolo alcuni spazi per il servizio di redistribuzione di frutta e verdura ai meno abbienti. Diramare la notizia avrebbe creato problemi allo sgombero.

IL PASTICCIO

Ma il problema è un altro, ed è politico. Che fiducia ci può essere in una maggioranza dove il vice sindaco e i due assessori che rappresentano l'altro 50 per cento della maggioranza non sono informati preventivamente di uno sgombero?

GLI ASSESSORI

In Giunta cercano di sfumare anche se Lorenzoni dichiara che «bisognerà lavorare in modo più rispettoso. Non ci è piaciuto il metodo, non l'abbiamo scelto, non l'avremmo gestito così». Chiara Gallani ammette: «Eravamo nel mezzo di un dialogo che è stato interrotto una cosa del genere non si deve più ripetere». E pure l'assessora Marta Nalin dice «condanno la modalità, non lo sapevamo. Ora cerchiamo un altro spazio per risolvere l'urgenza».

COALIZIONE

Ma il movimento non le manda a dire: «Nessuno dei consiglieri e degli assessori di Coalizione civica era al corrente di questa operazione, violenta, stupida e senza senso, che interrompe un percorso di dialogo che era complesso, ma attivo. Questo è un passaggio grave nella collegialità della Giunta. Ma non è questo che conta di più, in questo momento. Quello che conta è trovare una soluzione immediata per la continuità delle attività preziose in corso all'ex Macello, considerando le gravi condizioni strutturali in cui versa lo stato».

NICOLA RAMPAZZO

Il capogruppo in consiglio, Rampazzo è netto: Mi dissocio completamente dalla decisione del Comune di sgomberare le associazioni presenti all'ex Macello di via Cornaro. Decisione della quale né io né nessun altro componente della giunta e del consiglio di Coalizione civica siamo stati informati. Le soluzioni potevano e dovevano essere altre e condivise con le forze con cui si governa la città. Ovviamente siamo al lavoro per trovare soluzioni per una situazione emergenziale che si sarebbe potuta evitare.

GIORDANI

Eppure il sindaco Giordani non sembra scomporsi: «In certe situazioni un sindaco deve assumere delle decisioni difficili che ricadono nella sua responsabilità. Rispetto tutte le posizioni ma devo agire per garantire la sicurezza anche di chi mi contesta e anche di chi occupava lo stabile. Quel fabbricato ha gravi deficit strutturali e impiantistici, i nostri settori tecnici hanno perizie incontrovertibili che non consentivano il perdurare di una situazione di pericolo che ricade nella piena responsabilità mia e di chi amministra».

NON È IDEOLOGIA

«Qui non si tratta di sgomberare un locale per motivi ideologici che non mi appartengono nè mi apparteranno mai in futuro, ma agire per motivi palesi di sicurezza. Da mesi va avanti un'interlocuzione con le realtà che occupano il complesso, a tutte è stato detto che eravamo disponibili a studiare soluzioni alternative e alcune associazioni che hanno accettato sono state già ricollocate con successo».

«Non sono mai contrario ad attività interessanti per la città ma queste devono poter essere svolte nella sicurezza di chi le propone e di chi le frequenta - conclude - In questo caso non era più garantita questa condizione e non potevo far finta di nulla. Continuerà la massima disponibilità a trovare una soluzione possibile».

IL PROBLEMA

Insomma si doveva per ragioni superiori. Nessun accenno però sul perché della mancata condivisione. Ed è sintomatico che a spiegare le ragioni dell'iniziativa siano andati davanti a palazzo Moroni coloro che non ne erano stati informati. Bravi a metterci la faccia, chiarendo, come ha fatto Marta Nalin ai manifestanti, che l'amministrazione aveva comunicato da tempo che la situazione non era più sostenibile. Al punto che per alcune associazioni come gli Scout e La mente comune erano già stati trovati spazi alternativi. Lo si sarebbe fatto più velocemente anche con le altre se avessero risposto alla richiesta di sapere quante erano e che spazi occupavano. «Solo che l'elenco è arrivato dopo moltissimo tempo». Precisazione: Mir, Assopace, Wwf, Tonicorti, Acs sono regolarmente nella palazzina a sinistra e non fanno parte della Clac.

CENTRI SOCIALI

Ovviamente la notizia è stata commenta dagli antagonisti a vario titolo. I membri di Casetta Berta, collettivo Catai e Potere al Popolo, che occuparono una palazzina all'Arcella, poi sgomberata scrivono: Purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa significhi tutto questo, perchè a quanto pare le istituzioni, che pure parlano tanto di partecipazione e volontariato, non conoscono niente altro se non l'abbandono o la speculazione.

Il Centro Pedro: Questa mattina, senza alcun preavviso, le forze dell'ordine hanno sgomberato l'ex Macello, sede delle associazioni della Clac. Sembra quasi beffardo che questo sgombero segni l'esordio di Padova capitale del volontariato 2020, cosa che da tutti era stata considerata alla vigilia come una sfida per la città proprio nella valorizzazione di esperienze come quelle che vengono sgomberate oggi, alle quali va tutta la nostra solidarietà. Infine il Gramigna: Dopo la Marzolo, la casetta Berta e l'ex Vescovi, ennesima chiusura di uno spazio vivo e sottratto alla speculazione targato Lorenzoni-Giordani. Tra telecamere e sgomberi più che giunta del sociale si rivela la giunta della polizia, solidarietà a tutti i gruppi che autogestivano l'ex Macello.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA