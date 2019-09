Coalizione civica difende gli occupanti: è bufera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLITICAPADOVA Premessa. Il collettivo Catai è un'emanazione di Potere al Popolo, formazione politica che si è presentata alle elezioni nazionali del 4 marzo 2018. Prese a Padova 1.347 voti alla Camera, l'1,22 per cento (sopra l'Udc e Casa Pound). Al Senato all'uninominale candidava Ismail Ait Yahya, ingegnere, della Rete Lavoro migrante. A Padova per la formazione del Pap si è molto spesa Daniela Ruffini, storica esponente di Rifondazione, ora in Coalizione civica. LE POSIZIONICon la ricostruzione diventa più facile districarsi nelle...