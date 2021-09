Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NELLA BASSAVO' Tutti in aula al suono della prima campanella dell'anno, tra timori, speranze, gioia di ritrovarsi e, per qualche fortunato, una sorpresa davvero riuscita. È il caso degli alunni di prima elementare dell'Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino (che oltre a quello di Lozzo annovera anche i plessi di Vo' e Cinto Euganeo) che hanno ricevuto in dono dai bambini di quinta un'incubatrice e alcune uova fecondate.IL PROGETTO«Sarà...