Cinque classi su nove alle elementari della Montessori di via Ognissanti vanno a scuola in presenza. Un centinaio di bambini continua ad andare a scuola perché tra loro ci sono alcuni bambini delicati, così li chiama Siro Facco, direttore generale di Spes. E lo stesso avviene per 11 classi delle scuole d'infanzia, con una piccola differenza: a causa di necessità di spazi un centinaio di bambini ha sempre seguito in presenza, altri 120 sono...