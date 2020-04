E alla fine anche a i sindaci sono saliti i nervi. Il decreto firmato da Conte domenica scorsa, i correttivi firmati da Zaia ieri con una nuova ordinanza sono stati la goccia che hanno fatto traboccare il vaso. «Mi sono stancato di fare la figura del pagliaccio a fronte di decreti governativi e contro ordinanze regionali in contrasto tra loro: ho deciso di non pubblicare più nulla». Ieri da Saonara è arrivato l'amaro sfogo del sindaco Walter Stefan in una missiva lanciata alla sua collettività. «Potete chiamare direttamente il presidente del Consiglio Conte, o il governatore Zaia, ma anche il prefetto e tutte le forze dell'ordine - ha attaccato - ma non chiamate più in comune a Saonara». Il sindaco ha poi ringraziato pubblicamente il personale medico e paramedico per l'eroico lavoro che sta svolgendo, le forze dell'ordine, i volontari e gli stessi cittadini per la pazienza avuta fino ad ora. Poi ha concluso: «Continuerò a lavorare tutti i giorni per cercare di risolvere i problemi della nostra comunità, ma non voglio più perdere tempo per districarmi in quella che appare una guerra Stato-Regione Veneto sulla testa dei cittadini». La lettera è stata mandata a tutti i sindaci della provincia ricevendo consensi trasversali.

C. Arc.

