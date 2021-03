Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CITTADELLAVari ammanchi nel corso degli anni. Prodotti che sparivano dagli scaffali ma che non trovavano riscontro nella contabilità delle vendite. Di questo si era accorta la proprietà della farmacia Marenduzzo che ha sede in centro storico a Cittadella. Mercoledì i carabinieri della città murata hanno denunciato una donna che aveva lavorato nella farmacia, ma non come farmacista. Nel corso della perquisizione nell'abitazione della donna...