LA DECISIONE

PADOVA Arrivati alla soglia di 95 pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato di ieri sera) l'Ulss 6 Euganea farà diventare l'ospedale di Cittadella il secondo Covid hospital dopo Schiavonia, mentre già l'Azienda ospedaliera ha effettuato un nuovo aumento di posti letto aggiungendo 32 letti di Malattie infettive e 6 di rianimazione. A Cittadella si potrà arrivare a un centinaio di posti letto complessivi e una trentina sono già in fase di allestimento in questi giorni.

IL PIANO

Tutti i dettagli dell'operazione di riorganizzazione saranno divulgati oggi dal direttore generale dell'Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta. Una decisione che prende il via dalla necessità di ricoverare sempre più persone in rianimazione dato che i numeri continuano a crescere. Nella giornata di ieri, secondo i dati rilasciati da Azienda zero, si è registrato un aumento di ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali del territorio padovano da 90 a 95 e il giorno prima (il 31 dicembre) erano 87. Al momento attuale sono ricoverati 29 positivi nell'Azienda ospedaliera di Padova, 16 al Sant'Antonio di via Facciolati, 23 a Schiavonia, 8 a Piove di Sacco, 11 a Cittadella e 8 a Camposampiero. L'unica rianimazione che per ora non ha pazienti positivi al Covid è quella di Conselve.

PUNTO DI RIFERIMENTO

Fino a questo momento l'ospedale di Schiavonia era il punto di riferimento Covid per l'Ulss 6. Un ruolo che gli è stato attribuito già a marzo, durante la prima ondata della pandemia, e che è stato sfumato durante l'estate quando alcune attività ambulatoriali hanno potuto riprendere. La seconda ondata, però, ha sconvolto gli equilibri. I numeri sono decisamente più alti di quelli della prima e questo ha reso necessario prendere provvedimenti perché Schiavonia non basta più. E così l'occhio del dg Scibetta e del direttore sanitario Patrizia Benini si è volto all'Alta padovana. Il piano per la cosiddetta Fase 5, che prevede l'ampliamento di posti letto, è stato presentato dai dirigenti dell'azienda sanitaria padovana nei giorni scorsi alla Regione e prevede l'attivazione di un centinaio di posti letto riservati agli infetti da coronavirus.

Non si tratta di un cambiamento repentino, anzi, la riorganizzazione dell'ospedale procederà a seconda dell'evolversi della pandemia e alcuni reparti considerati strategici resteranno aperti, così come a Schiavonia è stato fatto per il punto nascite. Al momento sono in fase di allestimento una trentina di posti che andranno a sostenere il peso che per ora grava sull'ospedale di Monselice. I pazienti che normalmente si rivolgevano agli specialisti di Cittadella e che dopo il passaggio a Covid hospital non eseguiranno più interventi in sala operatoria o visite ambulatoriali, saranno indirizzati a Camposampiero, Piove di Sacco o all'Azienda ospedaliera di Padova.

LO SFOGO

Una decisione che va incontro a una situazione non rosea. Lo ricorda anche il medico anestesista della Rianimazione dell'ospedale universitario padovano, Michele Negrello: «Stanotte aprirà la quarta rianimazione Covid di Padova scriveva sui social nella serata del 30 dicembre Da oggi non solo chiudono sale operatorie per riassegnare gli anestesisti (cosa già in essere da settimane), chiude un'intera piastra operatoria (4 sale totali) perché dentro ci verranno messi pazienti Covid, avendo finito i posti ordinari. Quindi prendete quel falso senso di sicurezza del ormai è arrivato il vaccino, oppure il picco è passato e mettetelo da parte perché qui l'emergenza è tutt'altro che finita. E sapete cosa? Siamo tutti piuttosto stanchi e arrabbiati».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA