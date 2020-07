CITTADELLA

(m.c.) Il progetto Cittadella fa bene, elaborato dal Comune e approvato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in seguito all'emergenza Coronavirus ha attivato una specifica linea di intervento a sostegno dei singoli Comuni delle due province sulle quali opera. La Fondazione ha concesso il massimo del contributo, 63 mila euro, che sarà rivolto a specifiche realtà di povertà sorte sia nel corso dell'emergenza sanitaria che aggravate dalla stessa. Di qui la stipula di una convenzione tra le parti.

Così gli stanziamenti: 3mila euro a sostegno delle spese sanitarie, 4mila euro per percorsi di sostegno psicologico, 20mila euro per la partecipazione a centri estivi ludico-ricreativi, percorso di sostegno-integrazione scolastica ed extra scolastica, corsi di psicomotricità, 10mila euro per le famiglie con persone non autosufficienti o disabili nel sostegno alla cura e all'assistenza, 20mila euro per l'emissione di 2mila buoni spesa del valore di 10 euro, infine 6mila euro per sostegno spese locazioni ed utenze domestiche.

«Un progetto importante che consentirà di fare fronte a necessità imminenti - spiega il sindaco Luca Pierobon - Con gli interventi ci siamo posti un obiettivo a lungo termine: consentire alla cittadinanza di non portare con sé per troppo tempo le conseguenze economiche, sociali e psicologiche derivanti dall'emergenza Coronavirus. Con bandi ed avvisi pubblici si darà attuazione agli interventi definendo modalità e requisiti dei beneficiari. L'auspicio - conclude il primo cittadino - è quello di andare incontro ed aiutare quanti più cittadellesi possibili, così da promuovere una migliore qualità di vita e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio».

E a sostegno delle attività commerciali del centro storico, ultima iniziativa del Comune in ordine di tempo, la consegna di 10mila bollini che permetteranno di aumentare di un'ora la sosta dell'auto già pagata. I negozianti li distribuiranno in questo mese e ad agosto ai loro clienti, incentivando così la permanenza nella città murata. Un'altra azione a sostegno della ripresa che potrà essere riproposta in base ai riscontri ottenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA