Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CITTADELLA(M.C.) Due gli spazi a ridosso delle mura medievali ai quali l'Amministrazione comunale ha deciso di dare una intitolazione avanzando al prefetto la specifica documentazione per l'approvazione finale. Si tratta del grande parcheggio di Villa Rina in Riva del Grappa e il ponte pedonale in legno che collega il parcheggio degli spalti tra porta Padova e porta Treviso, all'ex ingresso dell'ospedale cittadino. L'area antistante la...