CITTADELLA «L'ordinanza mi sembra eccessivamente restrittiva, avrei adottato misure più lievi, ma capisco anche la scelta del sindaco data la situazione e il comportamento generale dei fumatori». Andrea Filippi, 63 anni, fuma da quando di anni ne aveva 17. Persona molto nota a Cittadella, abita in centro da pochi mesi ha chiuso il negozio di cappelli di famiglia, aperto dal nonno 112 anni fa.

Come giudica l'ordinanza nel merito?

«Non trovo giusto che se io sono da solo, in un posto isolato, in centro o altrove, non posso fumare. Comunque anche prima dell'ordinanza non fumavo certo in gruppo oppure mi accendevo la sigaretta abbassandomi la mascherina, senza poi fumare».

Non tutti si comportano così.

«Ho visto anch'io comportamenti sbagliati e per colpa di pochi ci rimettono tutti. Il fatto poi che non si debba fumare nelle aree dove ci sono bambini oppure in situazioni dove sono presenti altre persone che non fumano, come scritto nell'ordinanza, dovrebbe essere una regola basilare di educazione civica».

La sanzione prevista è di 150 euro. Poteva essere da 25 ad un massimo di 500 euro.

«Ecco, la sanzione è troppo pesante. Avrei stabilito 30 euro, non di più».

Ieri la Polizia locale cittadellese controllava e informava i fumatori dell'ordinanza. Non è stata elevata alcuna sanzione. In molti intanto era sorto un dubbio: seduti al tavolo del bar si può fumare? Dall'ordinanza sembrava di no, ma un chiarimento del sindaco ha indicato che si può.

