CITTADELLA Il 7 marzo scorso ha compiuto 102 anni Ferdinando Buonamico, responsabile dell'ufficio Siae di Cittadella in pensione, certamente uno dei padovani più longevi. Gode di ottima salute, vive in autonomia ed ama cucinare. Ironia della sorte è nato nel 1919, in piena pandemia di spagnola. Ora ne sta affrontando, suo malgrado, una seconda.Si è vaccinato?«Certamente, martedì prossimo ho il richiamo. Mi hanno recapitato la...