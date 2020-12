IL PROVVEDIMENTO

PADOVA Il sindaco Giordani ha firmato l'ordinanza con la quale domani e domenica auto e moto non potranno entrare in centro storico dalle 10 alle 19. Vietato l'ingresso sia a coloro che vengono dai paesi limitrofi che per i residenti in città negli altri quartieri. Il messaggio parla chiaro: state a casa.

Rispetto all'annuncio c'è una novità. I parcheggi scambiatori del tram saranno inutilizzabili, questo per evitare, in corrispondenza dei capolinea nord e sud che si creino intasamenti per poi salire sul mezzo.

I PARCHEGGI

Il Comune infatti vuole evitare ad ogni costo l'effetto imbuto ai punti d'ingresso. E a Pontevigodarzere ci sono 550 posti, mentre alla Guizza altri 450. Saranno chiusi (ancorché quasi irraggiungibili) anche i parcheggi della Prandina (350) e piazza Insurrezione (155). Il park ai Colli sarà aperto ma senza mezzi è quasi impossibile arrivare in centro così come il parcheggio comunale di via Sarpi. Anche il parcheggio fiera (900) potrà essere raggiunto ma ci sarà da camminare per prendere un autobus o un tram. Insomma vita dura.

IL PERIMETRO

Il perimetro della zona interdetta riguarda l'area dentro le Mura del 500 con un' eccezione. Non sarà percorribile infatti il tratto di via Tommaseo compreso fra via Goldoni e via Valeri. E in via Gozzi, il tratto compreso fra via Trieste e via Tommaseo. Un aspetto importante riguarda la deroga al divieto di transito nella corsia riservata ai mezzi pubblici nelle vie Milazzo e Volturno per poter transitare lungo il confine.

SBARRAMENTI

Il Comune ha assicurato una nutrita serie di cartelli informativi lungo l'anello delle tangenziali e le circonvallazioni,cioè prima di arrivare in centro. Che sarà presidiato da 14 postazioni-sbarramenti. Guardati a vista dalla Polizia Locale e pattuglie di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza.

CENTO AGENTI

«Saranno oltre 100 gli agenti impegnati nell'arco di tre turni» dice il questore Isabella Fusiello impegnata nel tavolo tecnico di coordinamento. «In servizio anche una squadra del Reparto mobile. Voglio specificare che comunque centro storico e periferie saranno presidiati, questi agenti sono un di più rispetto al normale servizio». I volontari della Protezione civile invece saranno impiegati nei mercati e sotto il Salone.

GLI SPOSTAMENTI

L'ordinanza è in vigore dalle 10 alle 19 solo per questo sabato e domenica ma in virtù di quella del presidente della Regione che vieterà gli spostamenti fra comuni dalle ore 14, proprio a partire da sabato, varrà come anticipazione dell'orario. I residenti in città che siano usciti dai confini comunali prima delle 10 potranno tornare a casa in qualsiasi momento. La ztl morbida per fare gli acquisti tornerà invece a regime pieno.

GIORDANI

«Insieme al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica abbiamo stabilito di calmierare il numero di persone che entrano in città. Sembra assurdo perché abbiamo pensato fino a ieri di portare le persone in centro (consentendo anche la gratuità dei parcheggi ndr) e adesso dobbiamo fare il contrario. Ma bisogna. La situazione è gravissima, ricevo ogni giorno telefonate dia medici dell'ospedale. Dobbiamo calmierare gli spostamenti, togliere dal 20 al 30 per cento delle persone presenti. Capisco e apprezzo quello che hanno detto le associazioni di categoria». La chiusura alle 14 di Zaia? «Limita sotto l'aspetto psicologico anche noi l'abbiamo fatto nel nostro piccolo. Stiamo facendo squadra tutti insieme ma confido che il governo metta i ristori la situazione. Le luci sui monumenti? Se ci saranno assembramenti dovremo fermarle».

RAGONA

L'assessore alla Mobilità spiega. «Non nascondo che abbiamo anche ragionato sull'ipotesi di bloccare completamente i mezzi pubblici. Ma ci sono molte persone che li utilizzano per andare al lavoro o per necessità. E quindi, esattamente come esistono le deroghe per chi si muove in macchina per motivi di lavoro o necessità, deve avere possibilità di farlo anche chi non possiede un'auto. Saranno comunque attentamente monitorati da personale aggiuntivo per il controllo delle capienze».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA