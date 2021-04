Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Apre lo sportello della Cisl Padova Rovigo per il benessere in azienda.Si chiama WelCisl il nuovo servizio offerto per supportare e orientare i lavoratori che non stanno vivendo serenamente i cambiamenti imposti dalla pandemia nei luoghi di lavoro. Per mettere a fuoco il problema, il sindacato ha diffuso un questionario al quale hanno risposto 450 dipendenti di aziende padovane. «Il Covid spiega il segretario generale della Cisl Padova...