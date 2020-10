ORDINE DEI FARMACISTI

PADOVA Giovanni Cirilli è stato riconfermato per i prossimi quattro anni alla guida dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Padova, quella che in Veneto conta il maggior numero di iscritti, sfiorano i 1800, con 280 farmacie comprese quelle comunali. Cinque i nuovi ingressi, «una squadra più giovane ancor più motivata nel lavoro per garantire la salute dei cittadini», sottolinea il rieletto presidente.

Tra i punti principali del quadriennio a guida Cirilli, quello di garantire l'aggiornamento di tutti i colleghi con i limiti creati dal Coronavirus e continuare a fare in modo che l'Ordine mantenga la sua basilare funzione, quella di garantire ai cittadini professionalità e correttezza degli iscritti. L'Ordine non è a difesa degli iscritti, quella è competenza dei sindacati. Dal principio della pandemia in prima linea.

«Da subito, anche quando non c'erano ancora le protezioni. Si contano quindici colleghi mancati in Italia per il contagio avvenuto durante il lavoro. A nazione ferma, ad ambulatori chiusi, le farmacie erano sempre aperte. Abbiamo ancor più garantito il diritto alla salute dei cittadini anche istituendo nuovi servizi, di certo non ci siamo tirati indietro. Purtroppo il nostro ruolo non è stato completamente riconosciuto durante la fase emergenziale».

Forte ancora la polemica sulle mascherine. «Il Commissario straordinario Arcuri le aveva bloccate tutte. Le abbiamo acquistate a prezzi esorbitanti, abbiamo pagato noi in termini di visibilità tutto questo. I numerosi controlli di Guardia di finanza e Nas non ci hanno addebitato nulla, hanno chiarito chi stava facendo i veri affari». Ora la questione della fornitura del vaccino anti influenzale. «Già da luglio quando si prenotano, i grossisti ci hanno informato che non avremmo avuto le dosi, dirottate a Stato e Regioni. Sono 18 milioni rispetto ai 13 dell'anno scorso. L'influenza pare più leggera, l'uso delle mascherine aiuta, per i cittadini di serie B, coloro che non ne hanno diritto, le dosi dovrebbero arrivare ad inizio dicembre. la copertura si avrà dal 20 dicembre e non basteranno per tutti. Questo creerà, non per colpa nostra, conflittualità tra farmacista e cittadino».

La farmacia del terzo millennio? «Sempre più vocata ai servizi. Ad esempio la Regione sta pensando ai tamponi veloci in farmacia. Occorre cambiare la legge del 1934 che vieta prestazioni del medico in farmacia ad esempio per vaccinare».

Cirilli ha scritto anche al presidente della Repubblica. «Ho combattuto e combatterò sempre per la dignità dei farmacisti. Gli ho proposto l'onorificenza per il collega Giuliano Martini, sindaco di Vo', farmacista e consigliere rieletto. Spero gli sia conferita la Croce al Merito, sarebbe come l'avessimo ricevuta tutti noi». Gli altri eletti: vice presidente Raffaella Furlani, segretario Giovanni Pinzerato e tesoriere Roberto Zanon. Consiglieri: Filippo Bresciani, Andrea Collesei, Paola Calore, Federica Giacchetto, Davide Grisafi, Angelo Lazzarin, Giuliano Martini, Piergiorgio Perin, Alberto Scanelli, Lucia Sullo e Marco Zambon. Nel Collegio dei revisori dei conti eletti Enrica Maria Franco e Fides Mauroner e supplente Maria Maddalena Salvadego.

Michelangelo Cecchetto

