CIRCOLAZIONE

PADOVA Se non possiamo parlare di pieno regime, poco ci manca. I dati raccolti giornalmente dal Comune di Padova raccontano che la città è tornata a vivere anche e soprattutto lungo le proprie strade principali. Se in centro storico con i locali chiusi ci sono ancora momenti di desolazione totale (l'altro ieri all'ora di pranzo piazza dei Signori si presentava quasi in versione notturna), nelle arterie principali il traffico è invece tornato. Eccome se è tornato. Dopo la contrazione fino a oltre l'80% dei transiti registrata a fine marzo (il punto più basso per quanto riguarda i dati sul traffico), lunedì 4 maggio si è ritornati a un volume pari a circa il 60% di quello pre-chiusura di inizio febbraio. Un segnale di ripresa delle attività economiche che, tra il 18 maggio e i primi di giugno (quando ripartiranno tutte le attività eccetto le scuole) porterà i flussi vicini ai livelli pre-Covid. La tabella accanto sugli accessi in città si basa sui 12 rilevatori comunali e dimostra che i due punti più trafficati sono quelli di via Plebiscito e via Sorio.

Intanto, sempre a proposito di mobilità, ieri è tornata a farsi sentire anche la sezione padovana della Fiab, associazione degli amici della bicicletta. Il presidente Agnoletto Moreno ha inviato al vicesindaco Lorenzoni delle proposte per la realizzazione del progetto La Padova di domani la città che si muove. Il primo punto è legato alla necessità di potenziare il numero di rastrelliere e a quella di installare in centro un parcheggio custodito per le bici. La Fiab propone anche un incremento della tariffa oraria nella zona del centro storico per disincentivare l'uso dell'auto e incentivi economici per l'acquisto di equipaggiamento che consenta un utilizzo continuativo delle due ruote (abbigliamento antipioggia, zaini e borse).

Nel documento inviato al vicesindaco si fa riferimento anche al «coinvolgimento dei commercianti e delle imprese: proponiamo un sistema premiante per i ciclisti attraverso l'uso di applicazioni dedicate per il rilevamento dei mezzi. Un esempio è l'applicazione Pinbike, aperto anche alle amministrazioni comunali». Dal punto di vista urbanistico la Fiab rileva che «un'appropriata pavimentazione velocizza gli spostamenti con la bicicletta e favorisce un uso corretto della viabilità. Le strade selciate con ciottoli non si prestano a questo scopo». Ultimo punto, il progetto Il Ciclista Illuminato: una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per essere sempre visibili di sera e di notte, coinvolgendo i commercianti di categoria per la fornitura e la manutenzione degli accessori necessari.

