CIRCOLAZIONEPADOVA Mattinata di passione ieri per gli automobilisti padovani. Il Fridays for future, infatti, per buona parte del mattino ha mandato letteralmente in tilt il traffico in città. A soffrire in modo particolare è stato l'asse Stanga- Stazione. In fiera, infatti, è in corso Flormart, una circostanza che ha fatto arrivare in via Tommaseo migliaia di auto. Auto che, però, sono rimaste a lungo in coda a causa della chiusura di piazzale Stazione da dove, alle 9.30, è partito il lungo corteo che, attorno alle 11.30, è confluito in...