Circolare Arcella: i fondi non bastano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISSERVIZIOPADOVA Il nocciolo della questione a suo dire è uno solo: il budget stanziato. Che è di trentamila e che non può essere ritoccato. Ergo, allungamento di orario, o ampliamento del tragitto, sono difficili da ipotizzare, perché non si può sforare la cifra che Palazzo Moroni ha stanziato per questa voce. Arturo Lorenzoni, quindi, non ha dubbi: sulla circolare Arcella sono ben poche le modifiche che si possono apportare, dopo le polemiche e le proteste che si sono scatenate già l'altro ieri, nel momento in cui il nuovo servizio...