PADOVA Il centro vaccinale di Rubano, allestito al seminario minore e gestito dai Medici con l'Africa Cuamm, non solo continua la sua missione restando aperto tutti i pomeriggi (e il sabato e la domenica dalle 9 alle 20), ma potrebbe esservi attivata anche una linea vaccinale dedicata ai bambini. Questo a dimostrare quanto importante è l'alleanza fra il sistema sanitario locale e il volontariato.

Il centro vaccinale è un punto di riferimento dell'area ovest: dal 12 ottobre a oggi sono state eseguite 33mila vaccinazioni, sono attive 4 linee vaccinali con l'impegno di circa 200 volontari e il calendario vaccinale che segue quello dell'Ulss è già programmato fino a fine gennaio. «Come Chiesa siamo a servizio del bene e la salute è un bene molto importante ha detto il vescovo Claudio Cipolla, presidente di Medici con l'Africa Cuamm questo ambiente era disponibile e c'era chi poteva mettere a disposizione la forza lavoro e organizzativa. In Africa non c'è cibo e noi spesso lo sprechiamo; così noi che abbiamo la possibilità di vaccinarci non possiamo sprecarla. Non dobbiamo sciupare la possibilità che ha la nostra società di essere in sicurezza. Sono molto grato al Seminario e al Cuamm, come cristiani siamo invitati a cercare il bene della gente e questa è di certo una strada per dare un servizio alle nostre comunità civili».

«È il segno di come vogliamo lavorare anche in Africa ha detto don Dante Carraro, direttore Cuamm noi ci mettiamo a servizio del sistema sanitario locale. E quando c'è stato bisogno in Veneto, ci siamo messi a disposizione, abbiamo parlato con il direttore dell'Ulss, Paolo Furtuna, e ne è uscito questo servizio. Poi c'è stato il ruolo dei sindaci che si sono mobilitati per continuare. E tutto questo è stato fatto con la gratuità delle persone, dei volontari, operatori capaci di usare il computer, operatori sanitari. Abbiamo primari in pensione, professionisti sanitari, infermieri».

Un centro che funziona bene, dove l'accoglienza e la familiarità sono di casa. Lo sa bene Novello, 101 anni e mezzo, che qui è venuto per la dose booster. «Mi sento bene ha detto e ritengo che la vaccinazione sia necessaria per combattere questo momento». Fra i volontari attivi la più giovane è la 21enne Margherita, impegnata nella fase di registrazione e accoglienza. Forte poi il legame del centro di Rubano con il territorio: 11 i sindaci della zona che nei mesi scorsi si sono mobilitati, con una lettera-appello, per mantenerlo aperto e in funzione.

«Un centro vaccinale che è a Rubano ha detto il sindaco Sabrina Doni ma che ha servito una popolazione ben più ampia. Avere questa eccellenza è un'opportunità che ci viene offerta dal sistema sanitario e dalla buona volontà di tanta gente».

«Una battaglia come questa, che purtroppo sta creando tante divisioni sociali, si combatte anche con la solidarietà, con i volontari, e la gente comune che ci crede ha sottolineato il direttore dell'Ulss, Paolo Fortuna Grazie al Cuamm per quello che sta facendo. State dando un valore morale ed etico aggiuntivo a quello scientifico, già insito nell'importanza di vaccinare la popolazione. Abbiamo 100mila persone ancora senza prima dose e questo mi preoccupa molto, le dosi booster e anche una piccola fetta di persone che fanno le prime dosi ci sono. È partita la campagna vaccinale per i bambini ed è fondamentale anche questa perché ci servirà anche come prevenzione per ridurre le chiusure scolastiche. Colgo l'occasione per invitare i genitori di prenotare e fidarsi, abbiamo aperto molti slot soprattutto in questo periodo dove sono 12mila i posti a disposizione».

Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA



