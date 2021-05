Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VEGLIAABANO TERME E' stata celebrata all'hotel Terme Quisisana di Abano l'annuale veglia diocesana per il lavoro, officiata dal vescovo di Padova monsignor Claudio Cipolla. Non a caso è stato scelto un territorio che in tutte le sue componenti economiche e sociali ha subìto pesantissime conseguenze dalle chiusure imposte dalla pandemia.«Sono grato a tutti voi che avete desiderato essere qui presenti a rappresentare i vostri colleghi...