IL BILANCIO

PADOVA Frena la diffusione del contagio nel padovano: ieri sono stati registrati solo cinque nuovi casi di coronavirus. Il dato è riportato nell'ultimo bollettino emesso dalla Regione Veneto. I positivi sono 266, uno in meno rispetto all'altro ieri, mentre i guariti sono 3.637, sei in più. Si è negativizzato anche l'imprenditore agricolo 58enne di Borgo Veneto, che resta però ricoverato in terapia intensiva in Azienda ospedaliera. Nel reparto di Malattie infettive sono degenti altri quindici pazienti positivi. Scende il numero di padovani in isolamento domiciliare, in questo momento 460 persone sono in quarantena (29 in meno rispetto il report precedente).

Le ultime indagini epidemiologiche condotte dal dipartimento di prevenzione dell'Ulss 6 Euganea hanno collegato il focolaio al Maap con quello della commemorazione funebre. Lo scorso 4 luglio al parco Fenice la comunità camerunense si è riunita per dare l'ultimo saluto ad un connazionale morto in Africa a febbraio. All'evento c'erano 200 persone, finora sono stati individuati 32 casi positivi. Alcuni partecipanti hanno portato il Covid all'interno dell'Rsa di Camposampiero, dove lavoravano come operatori e altri lo hanno diffuso al mercato ortofrutticolo di corso Stati Uniti. I primi casi sono emersi tra venerdì 17 e sabato 18, dopo il titolare del bar anche altri quattro familiari conviventi. Con l'attivazione di un punto tamponi permanente al Maap, l'Ulss 6 in questi giorni ha eseguito 600 test a facchini, dipendenti e collaboratori.

«Oltre ai cinque positivi del bar è stato rilevato un ulteriore caso in un acquirente esterno e sei casi dovuti al personale camerunense di una cooperativa fa sapere la direzione -. Questi ultimi si riallacciano al focolaio di diversi positivi appurato dopo una commemorazione funebre dalla comunità camerunense di Padova. E' da sottolineare, perciò, il numero di casi estremamente circoscritto a fronte di una platea di operatori che sfiora le 900 unità». Nonostante l'emergenza, il Maap ha continuato ad essere operativo. «Questa massiccia e tempestiva opera di verifica e monitoraggio aggiunge la direzione - ne fa attualmente il mercato all'ingrosso più sicuro d'Italia». Un altro importante focolaio è nato al centro logistico Sda di Limena. Ieri è stato individuato un nuovo caso positivo, il numero dei contagi sale così a 32. Stabile a 18 numero di positivi alla Clesp, l'azienda padovana che distribuisce libri.

Elisa Fais

