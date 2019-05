Cimitero, operaio finito indagato per corruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPADOVA Il dipendente comunale di 57 anni, in forze al servizio manutenzione strade ma non più tardi di un anno fa impiegato al settore cimiteri, è finito iscritto nel registro dagli indagati, per volontà del pubblico ministero Maria D'Arpa titolare dell'inchiesta, per i reati di abuso d'ufficio, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Giovedì mattina, appena sono stati aperti gli uffici di via Gozzi, carabinieri, polizia e uomini della polizia locale si sono...