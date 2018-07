Cimiteri e sala giochi in consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONSELICE Come se già non bastassero le torride temperature di questi giorni, a rendere ancora più incandescente il clima a Palazzo Tortorini sarà questa sera l'attesa seduta del consiglio comunale. L'inizio è previsto alle 19 e già tutti i consiglieri si aspettano di proseguire la discussione oltre la mezzanotte. In ballo, infatti, ci sono questioni molto eterogenee, che potrebbero riservare qualche sorpresa anche dalle fila della maggioranza. Ma andiamo con ordine. Dopo l'approvazione dei verbali della precedente seduta e le eventuali...