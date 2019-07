Cimiteri, Benciolini: «È vero, la ditta non ha lavorato bene»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICAPADOVA «E' vero, la manutenzione del verde nei nostri cimiteri non è adeguata. La ditta che ha vinto l'appalto non si sta comportando come dovrebbe». A dirlo è stata ieri l'assessore ai Servizi cimiteriali Francesca Benciolini. «Alcuni cittadini lamentano in questi giorni una scarsa manutenzione dei cimiteri e in particolare del Cimitero Maggiore di Padova ha spiegato ieri Benciolini - Sono a conoscenza del problema e devo dire che i rilievi sollevati per la manutenzione del verde sono motivati e condivisibili». «Infatti di...