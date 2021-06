Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FENOMENOPADOVA C'è chi arriva completamente cieco per una cataratta mai curata. Chi zoppica, ha problemi di cuore, al fegato. Cani anziani, abbandonati perché con l'età arrivano i problemi, necessitano di cure. E dopo una vita passata in famiglia vengono lasciati soli.«Non c'è la volontà di gestirli spiega Giovanna Salmistraro, presidente della Lega nazionale per la difesa del cane di Padova che gestisce il rifugio di Rubano ...