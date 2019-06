Cibi scaduti, vademecum dell'Appe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La notizia del recente sequestro da parte del Nucleo antisofisticazione dei carabinieri di 128 tonnellate di prodotti ittici, carnei e vegetali e la denuncia di numerose irregolarità nei locali che servono cibi etnici, non ha sorpreso del tutto gli addetti del settore. «La ristorazione non è un mestiere per tutti - esordisce Erminio Alajmo, presidente dell'Associazione provinciale pubblici esercizi (Appe) - come dimostrano gli esiti dei controlli dei carabinieri del Nas, che ha portato alla luce il poco edificante panorama fatto di cibi...