IL PROVVEDIMENTO

PADOVA Boccata d'ossigeno per il settore agroalimentare. I ristoranti, gli alberghi, le mense e i catering beneficeranno di un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di 10 mila euro ciascuno, per l'acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp, inclusi quelli vitivinicoli. É la misura più importante prevista dal Fondo Ristorazione, grazie al quale il Governo ha messo a disposizione uno stanziamento di 600 milioni di euro a livello nazionale. Secondo una previsione di Cia Padova, da qui alle prossime settimane in provincia potrebbero arrivare almeno 5 milioni di euro a favore del macrosettore dell'Horeca e quindi, a cascata, a vantaggio della filiera agroalimentare.

Per presentare l'istanza, fino al 28 novembre sarà attivo il portale www.portaleristorazione.it, a cura del Ministero delle Politiche Agricole. Ai titolari delle attività in questione sarà sufficiente collegarsi al sito o, in alternativa, recarsi in un qualsiasi ufficio postale e presentare fatture e pezze giustificative degli acquisti effettuati da agosto in poi di prodotti agroalimentari italiani e/o vitivinicoli. Dopo un primo controllo, sarà versato in automatico un anticipo del 90%. Verificata tutta la documentazione prodotta, verranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso.

L'OPPORTUNITÁ

«Questo nuovo fondo diventa un'opportunità pure per l'agroalimentare sottolinea il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini Ristoranti e locali in genere saranno ancor più incentivati ad acquistare per i loro clienti prodotti made in Italy, supergarantiti, genuini e controllati. Ai consumatori va proposto il meglio in termini di qualità, e i nostri imprenditori agricoli rappresentano una garanzia in questo senso. In linea generale continua - è bene dare liquidità al settore, in assoluto il più penalizzato dalla pandemia». Cia Padova registra forti difficoltà pure per i 211 agriturismi padovani, 85 solo nei Colli Euganei, a causa delle continue disdette e delle chiusure anticipate alle 18. «Le Istituzioni e gli enti competenti sono chiamati a predisporre un vero sostegno al comparto, non legato alla contingenza del momento aggiunge il direttore Antonini - Il principio cardine è che la qualità costa, mentre il lavoro delle aziende agricole è troppo spesso sottovalutato, se non addirittura in perdita. I nostri prodotti, legati al territorio, vanno valorizzati al fine di ridare slancio all'economia locale. Questa è l'unica soluzione per garantire un reddito equo e dignitoso agli agricoltori, in prima linea durante questa pandemia».

Sempre attivo, infine, il servizio di consegna a domicilio dei prodotti tipici, o pietanze fresche. Sul sito https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/home-page/veneto/padova è possibile ordinare le varie eccellenze in vetrina.

