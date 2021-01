LA PROTESTA

PADOVA Stenderanno un tappeto nero davanti al palazzo del governo, la Prefettura. Lo snoderanno fino alla tomba di Antenore. Sarà il lutto al braccio dei commercianti, dei baristi, dei ristoratori e degli ambulanti. Un messaggio chiaro quello di Appe e Ascom Confcommercio che hanno organizzato la manifestazione per domani: con i provvedimenti del governo si sta celebrando il loro funerale. Alle 11 di lunedì quindi andrà in scena un gesto simbolico perchè dentro quei pochi metri, in verità ci sono migliaia di imprese e di famiglie che stanno per non avere un domani. Stritolate da altri colori, e da sostegni sempre promessi ma arrivati con il contagocce.

Patrizio Bertin presidente provinciale e regionale di Ascom Confcommercio. Che cosa vi porta ad un gesto del genere?

«Noi vediamo nero nel nostro futuro e in quello dei nostri dipendenti. Vogliono chiuderci? Allora il giorno dopo dobbiamo avere i ristori, subito e congrui. Perchè non è logico, nè giusto, che la crisi da Covid 19 ricada solo su alcune categorie che hanno la sfortuna di rappresentare l'aspetto sociale delle nostre comunità, vale a dire bar, ristoranti, alberghi e negozi. Sarà proprio il colore nero, evoluzione drammatica di questo stillicidio di gialli, arancioni e rossi che rappresenterà il nostro stato d'animo e, al tempo stesso, la nostra preoccupazione per il futuro».

Qual è la situazione?

«Non possiamo più andare avanti così. Non c'è più scampo. Chi ha deciso la nostra sorte per il bene comune è ora che ci aiuti. Se lunedì chiudiamo martedì dobbiamo avere i soldi. Non è una minaccia, è diritto di esistere».

Quanti ristori sono arrivati finora?

«I 600 euro di marzo e aprile più una tranche a ottobre di circa mille euro. Mi sembra che dica tutto. Adesso il governo deve metterci in grado di sopravvivere per non attentare al tessuto economico quando ci sarà la ripresa. Come ci solleveremo se non abbiamo denaro per comprare? Ma ho l'impressione che a Roma non sappiano cosa vuol dire fare impresa, non conoscono le esigenze».

E quali sono?

«Dico subito: Inps, Inail per chi ha i dipendenti, affitto dei locali, e stipendio ai collaboratori per quei pochi che hanno aperto un po', magazzini pieni per investimenti fatti in estate quando ci avevano detto che andava tutto bene. Assicurazione dei mezzi da gennaio, l'Iva. E guardi che se con una mano ci hanno dato qualcosa con l'altra hanno tolto. A novembre ci è stato chiesto l'anticipo delle tasse».

A fronte di?

«Un calo del fatturato del 70 per cento, con la previsione di un 7-8 per cento di piccole imprese che stanno per chiudere, stiamo parlando di centinaia di ditte e voglio essere prudente. Non mi pare abbiano capito che si è seccato il pozzo, che non c'è più acqua e con la prospettiva di rimanere chiusi fino a fine mese senza sapere quando poter ripartire non possiamo fare impresa. Io non posso fare impresa così. Ed è già tanto che non è ancora iniziata la catena di chi si toglie la vita».

C'è polemica anche sulla modalità dei ristori...

«Come dice il segretario dell'Appe, Filippo Segato, siamo stati penalizzati ben oltre il lecito. Adesso la misura è colma: o chi è stato chiuso per legge viene rifuso, e in fretta, o la disperazione prenderà il sopravvento. Il fatto è che non si deve utilizzare la classificazione economica dei codici Ateco, perché è inattendibile. Io dico pure: sapete tutto di noi dunque prendete il reddito del 2019 e confrontatelo con quello del 2020. I ristori dovranno arrivare sulla perdita di quel fatturato. E se una ditta ha avuto la sfortuna di aprire a gennaio del 2020 devono essere calcolati in base al numero dei dipendenti».

Manifestare davanti al palazzo che rappresenta lo stato ha un alto valore simbolico oltre che una richiesta pressante...

«Sì, certo. Ma noi ragioniamo sul pratico. Quando saremo chiusi le spese sul conto corrente continueranno a correre. E se la politica è distratta e mentre qui si rischiano migliaia di posti di lavoro tra titolari e dipendenti, a Roma, nei luoghi del potere, si continua a pensare più alle poltrone proprie che al futuro dei cittadini, noi invece glielo ricordiamo».

Mauro Giacon

