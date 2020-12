IL CASO

CAMPOSAMPIERO In pochi mesi tre studentesse dell'istituto superiore Newton Pertini hanno perso la vita. Il personale scolastico, la dirigenza, gli insegnanti e i ragazzi della scuola in via Puccini sono veramente provati. Nemmeno il tempo di asciugarsi le lacrime ed elaborare un lutto che se ne ripresenta un altro. Le vite di Sara Ruffato, Anna Bardellone ed ora di Francesca Pontin sono state bruscamente interrotte, in circostanze diverse, ma pur sempre in modo umanamente inaccettabile da parte di chi le ha conosciute e amate.

A SETTEMBRE

Sara Ruffato, 17 anni, di Camposampiero è morta a causa di un incidente stradale in una domenica soleggiata di settembre quando stava andando al mare a Caorle con il fidanzato e la sua famiglia per gli ultimi spiccioli d'estate. La diciassettenne che frequentava la classe 4 ^ liceo di scienze applicate a Camposampiero aveva deciso di raggiungere la località balneare a bordo dell'auto guidata dal fidanzato Davide. Davanti a loro c'era l'automobile con i genitori Loris e Paola. Il destino ha voluto che vittima dell'incidente sia stata solo l'utilitaria dei ragazzi. La notizia della tragica morte della bella e sempre sorridente Sara gettò nello sconforto la sua classe e tantissimi amici di Camposampiero. Il giorno del funerale, sul sagrato del Duomo, hanno partecipato oltre un migliaio di persone, una folla enorme se si pensa che si è svolta in un giorno lavorativo della settimana.

DOPPIA TRAGEDIA

Mercoledì 9 dicembre, appena due settimane fa, la comunità scolastica del Newton-Pertini si è nuovamente risvegliata sotto choc e sgomenta per la prematura scomparsa di un'altra diciassettenne, Anna Bardellone, di S. Giustina in Colle, morta dopo un malore, probabilmente per una crisi cardiaca.

Anna era una ragazzina davvero speciale, brava a scuola e impegnata nel mondo del volontariato come animatrice parrocchiale. La diciassettenne giustinense soffriva di asma ma nessuno poteva immaginare una morte così repentina. Anna frequentava la classe 4B tecnico-economico indirizzo informatico dell'istituto Newton- Pertini. Anche per lei, come per Sara, tutti gli operatori scolastici, i docenti e gli studenti si sono fermati per un minuto di silenzio e hanno dato spazio alle emozioni, all'incredulità e alla rabbia per la sua prematura scomparsa.

Domenica scorsa la terza vittima innocente che ha lasciato tutti senza parole è la quindicenne Francesca Pontin di Arsego, che frequentava con successo la classe II E dell'ex Itis, indirizzo biotecnologie. La ragazzina è stata uccisa, assieme al fratellino Pietro di 13 anni, dalla mano del padre Alessandro, nella casa degli orrori in via S. Ambrogio a Trebaseleghe. Anche in questi giorni, lo sgomento e la commozione hanno toccato la coscienza di tutti: i compagni di classe e gli oltre duemila studenti del Newton, costretti perlopiù a rimanere a casa per il covid, faticano a comprendere e a metabolizzare questi fatti di morte che si ripetono troppo spesso e in modo ravvicinato.

LA PRESIDE

La dirigente scolastica dell'istituto scolastico a Camposampiero Chiara Tonello lo dice chiaramente: «Vivo un momento di disperazione profonda per la morte di queste tre ragazze meravigliose - ammette la preside -. Ognuna con dinamiche diverse, una cosa accomuna le tre famiglie coinvolte: tutte piangono le loro figlie che troppo presto se ne sono andate». Il Natale al Newton Pertini quest'anno è triste come non mai.

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA