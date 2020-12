IL RITRATTO

CAMPOSAMPIERO Ieri mattina è morta Cristina Filipetto, 63 anni, conosciutissima in paese, madre di 6 figli e impegnata da oltre 45 anni nelle attività della parrocchia di San Marco. La donna era ricoverata nel reparto covid all'ospedale di Camposampiero a causa di febbre alta, tosse e problemi di respirazione e un blocco intestinale. Una situazione clinica che è peggiorata in pochissimo tempo. Ieri mattina appena si è sparsa la notizia del suo decesso tanti cittadini sono scoppiati in lacrime ed hanno pregato per lei.

Dagli anni 70 Cristina Filipetto faceva parte della prima comunità neocatecumenale di Camposampiero. Per decenni, assieme al marito Ottorino Torresin, anche lui positivo al virus come il figlio Filippo, ha svolto il ruolo di responsabile di tante comunità che sono sorte a San Marco. Dal carattere vivace ed esuberante, sempre con il sorriso sulle labbra, Cristina ha amato non solo i figli Giovanni, Giacomo, Angelo, Filippo, Andrea e Rachele (sposata da pochi mesi) ma anche, come educatrice buona d'animo e generosa, le centinaia di giovani e bambini che ha seguito al catechismo. In questi ultimi anni nel nuovo percorso di Iniziazione Cristiana parrocchiale, è stata accompagnatrice dei genitori dei ragazzi della dottrina di fede. Il parroco di San Marco, don Bruno Bevilacqua, appresa la prematura scomparsa, ieri alle 13 ha fatto suonare le campane della chiesa a lutto e, fortemente provato, ha riservato parole di ammirazione e amicizia per l'amica e sorella improvvisamente scomparsa: «Provo un dolore immenso per la vicinanza e la cordialità che avevo nei confronti di Cristina, una donna di fede provata nel corso della sua esistenza- racconta turbato il sacerdote che la conosce da 28 anni-. Aperta alla vita e dall'entusiasmo contagioso, Cristina si è sempre dedicata con devozione all'evangelizzazione della Parola di Dio, sia come responsabile di tante equipe di catechisti del Cammino Neocatecumale, la prima realtà a San Marco di Camposampiero nata nella diocesi di Padova, che nel ruolo di catechista tradizionale. E' stata un esempio da imitare per tutti noi- aggiunge don Bevilacqua - Anche in questi mesi di covid e di restrizioni incoraggiava i suoi ragazzi, anche da casa con i social, a proseguire il catechismo e parlare di Gesù Cristo. Sono profondamente addolorato per la sua morte. Umanamente piango la sua scomparsa e la sua lontananza, d'altro canto, però, sono convinto che dove si trova ora sarà in pace e stia bene con il Padre Nostro».

Cristina Filipetto qualche anno fa aveva subìto un ictus durante una celebrazione serale in chiesa a San Marco che le aveva fatto perdere la sensibilità della parte sinistra del suo corpo: fortunatamente, le avevano detto i medici, era stata portata immediatamente al pronto soccorso del vicino ospedale cittadino per ricevere le cure che allora le avevano salvato la vita. Il covid, però, non le ha dato scampo. In casa Filipetto la famiglia è particolarmente segnata dal lutto: alcuni mesi fa se n'era andata per un male incurabile anche la sorella Carmen. La data e il luogo dei funerali non sono ancora stati fissati. La famiglia ha chiesto di attendere qualche giorno per consentire anche al marito Ottorino e al figlio Filippo, anch'essi ammalati di covid, il primo con febbre alta e dolori e il secondo in forma più lieve, di partecipare in presenza alle esequie della moglie e madre. Per quanto riguarda invece la chiesa dove si svolgerà la celebrazione dell'ultimo saluto a Cristina non è ancora stato deciso nulla perché è attesa una grande folla di fratelli nella fede, amici e parenti. Troppo piccola è la chiesa di san Marco: probabile si celebrino nel Duomo di San Pietro.

