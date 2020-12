I MALUMORI

CAMPO SAN MARTINO «Calendario alla mano, in questo mese dove potremmo risollevare un po' le nostre attività, lavoreremo solo quindici giorni. I nostri negozi non sono considerati sicuri. Per le interpretazioni delle norme siamo considerati una aggregazione di attività, ma nella realtà non è così. Anche sabato e domenica serrande abbassate quando in altri posti, ad esempio a Padova, in giro c'era la folla». Parole colme di rabbia quelle di una delle negozianti della Locomotiva di Campo San Martino. La signora è quasi rassegnata: «Le norme sono impari e non guardano la realtà dei fatti». Oltre a questo, nel Comune esiste un altro spazio-acquisti chiamato Punto, che condivide la stessa sorte.

In un unico grande edificio ci sono varie attività autonome di tante categorie merceologiche. Un ingresso a fianco dell'altro. Sono però state considerate dal nuovo decreto una aggregazione di negozi. Risultato? Chiusura nei fine settimana e l'8 dicembre scorso. «Ma nella realtà - sbottano loro - non sono altro che una serie di negozi come si trovano su una via di paese o città. Si accede sempre dall'esterno, nessuno è collegato internamente, come pure non c'è un ingresso comune e poi da questo si va nei vari spazi di vendita com'è tipico dei centri acquisti ed ancor più dei centri commerciali. Le attività hanno tutti i dispositivi di sicurezza a cominciare dal numero massimo di clienti che possono essere ospitati all'interno contemporaneamente. Parcheggi all'aperto, nessun interrato. Ciononostante La Locomotiva, spazio chiamato così dal pubblico perché a richiamare i clienti c'è una vecchia locomotiva a vapore nel giardino, e Punto, contano una quindicina di attività. Tra queste un supermercato, due bar, un ristorante ed una palestra.

«Venerdì scorso - continua la commerciante - sono passati i carabinieri informandoci che le nostre attività non sarebbero potute rimanere aperte sabato e domenica. Così, ecco l'ennesima chiusura. Poi andando in giro domenica scorsa, c'erano soprattutto a Padova, situazioni di aggregazione e folla che qui non ci sarebbero mai state. Nel mio negozio di 750 metri quadrati potrebbero entrare 37 persone, ne facciamo entrare massimo 20. Abbiamo investito adeguandoci alle disposizioni di sicurezza, aeriamo i locali e nonostante questo noi siamo negozi pericolosi, dobbiamo chiudere e non lavoriamo e poi in giro vedi di tutto e controlli pari a zero. Non è giusto».

La commerciante guarda e riguarda sul suo cellulare foto inequivocabili dell'affollato pomeriggio padovano. «In tempi in cui si cerca di valorizzare il negozio di vicinato, le botteghe, di fatto queste attività, nel caso di campo san martino, sono molto penalizzate. Vorrei capire che differenze ci sono tra i negozi di una via ed i nostri nei due spazi. Ognuno è autonomo: occupa uno spazio nella stessa struttura, ma entrata ed uscita sono singole. Se non modificano queste regole non so proprio come potremo continuare. Il periodo delle festività può darci un po' di sostegno dopo tutti questi mesi».

Ieri mattina il sindaco di Campo San Martino Dario Luigi Tardivo ha incontrato in municipio una rappresentanza dei commercianti dei centri, ribadendo vicinanza ed impegno ma ricordando anche come le norme applicate non siano comunali

Michelangelo Cecchetto

