PADOVA Arrabbiati, preoccupati, in alcuni casi rassegnati. È il sentimento comune di tutte quelle categorie di imprenditori e lavoratori padovani che ieri hanno passato un'altra domenica con il fiato sospeso aspettando un nuovo Dpcm. Il governo chiuderà parrucchieri ed estetiste? I negozi resisteranno con gli attuali orari? Domande che si sono rincorse per tutta la giornata e che troveranno risposta solo nella giornata di oggi.

Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Padova, risponde dopo aver concluso una lunga telefonata con una parrucchiera. «Mi ha raccontato tutto quello che ha speso per mettersi a norma. Già da lunedì gli incassi sono dimezzati perché ora la gente esce molto meno. Senza le cene diminuiscono anche le necessità di andare dal parrucchiere. Per le estetiste la situazione è simile e chiudere sarebbe una terribile mazzata. Tutte hanno speso in sanificazioni e ridotto il personale perché hanno ridotto il numero delle sedie, non credo proprio che il problema siano loro. Eventuali chiusure favoriranno solo il lavoro in nero».

Maurizio Francescon, direttore della Confesercenti, è invece appena rientrato da un mercato. «La preoccupazione è diffusa, gli ambulanti temono di dover chiudere nonostante abbiano fatto grandi investimenti per tenere in piedi - sottolinea - Un'altra chiusura rischia di essere davvero la botta definitiva. In provincia di Vicenza quattro Comuni hanno deciso di chiudere i mercati e c'è il timore che accada anche a Padova».

Oltre duecento persone sono scese ieri alle 18.30 in piazza Mazzini a Monselice per manifestare tutto il loro dissenso contro l'ultimo Dpcm del Governo Conte, che, tra le varie misure anti-Covid, ha imposto ai locali di abbassare le saracinesche alle 18 e costretto alla chiusura palestre e piscine. La manifestazione è stata organizzata da un gruppo di esercenti, guidato da Giulia Bianchini, Natascia Braga e Giovanna Realdon, e ha trovato il pieno appoggio di Ascom e dell'amministrazione comunale. Quando un gruppetto di esponenti di destra ha cominciato a intonare dei cori contro il Governo è stato interrotto dall'accorato «No, no», gridato dalle organizzatrici, che hanno spiegato «che la politica qui non c'entra. Siamo tutti nella stessa barca, che l'ultimo Dpcm purtroppo ha affondato». E infatti a condividere le stesse ragioni, ma anche il dolore e le preoccupazioni, hanno partecipato alla serata anche gruppi da Este e Abano Terme, oltre che di differenti colori politici.

La prima a prendere la parola, però, è stata Giorgia Bedin, sindaco di Monselice. «Non voglio un altro lockdown. ha esordito L'epidemia è innegabile, ma scuola e lavoro devono andare avanti. Le attività avevano appena iniziato a recuperare qualcosa e sono state messe in ginocchio un'altra volta. È inammissibile. È giusto tutelare la salute e rispettare le norme quali mascherine e distanziamento sociale, ma dobbiamo anche tutelare il lavoro, che è un diritto costituzionalmente riconosciuto».

Sono poi seguite alcune toccanti testimonianze. Sandro Ventura, del gruppo Dj Reunion, ha spiegato: «Da marzo non lavoriamo. Ci è stato detto di cambiare lavoro. È difficile farlo per chi ha 30 anni, figurarsi per chi ne ha quasi 60. Molti di noi hanno dovuto pesare sulle magre pensioni dei genitori. L'aiuto promesso dallo Stato? 1.200 euro complessivi, da marzo ad oggi». Al microfono si sono poi alternati Marco Canova, dell'Amatori Nuoto, Luana Levis, consigliere comunale di Solesino, Gianni Mamprin, consigliere comunale di Monselice, e molti altri.

Il clima si è acceso quando ha cercato di prendere la parola Lucio Perin, ex consigliere comunale di Veneto Libero, al quale però è stato negato il microfono. Perin sui social invitava i suoi contatti a partecipare alla serata spiegando che «ci stiamo giocando la cosa più importante che abbiamo: la libertà. Vi fanno vedere cose false, vi stanno ubriacando sul nulla. Vogliono microchipparci tutti. Questo è il loro obiettivo. E dopo di noi faranno quello che vogliono». Durante gli interventi precedenti è pure stato avvicinato dai carabinieri perché non indossava la mascherina.

